vor 1 Stunde Karlsruhe Impfaktionen in Karlsruhe: Hier können Sie sich nächste Woche ohne Termin impfen lassen

Da die Impfaktionen so gut angenommen wurden, möchte die Stadt Karlsruhe das Angebot "Impfen ohne Termin" weiter ausweiten. Das gab die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt. Unter anderem soll "Impfen ohne Termin" ab Montag, 26. Juli, dann auch im Impfzentrum der Messe Karlsruhe (ZIZ) täglich von 9 bis 14 Uhr möglich sein. Im Kreisimpfzentrum der Schwarzwaldhalle (KIZ) von 14 bis 18.30 Uhr. Auch andere Standorte - wie die beruflichen Schulen in der Innenstadt - werden ab dem morgigen Mittwoch, 21. Juli, Impfaktionen durchführen. Es muss mit Wartezeiten gerechnet werden.