vor 1 Stunde Karlsruhe Impf-Überblick für Karlsruhe: Wie viele Impfdosen bisher verabreicht wurden

Seit letztem Freitag kann auch der Impfstoff AstraZeneca wieder ohne Einschränkungen geimpft werden, so dass alle in ZIZ und KIZ geplanten Termine stattfinden konnten. Aufgrund der Schließung des Terminvergabsystems durch das Land, können bis einschließlich 25. März allerdings keine neuen Termine vergeben wird. Dieses Zeitfenster werde nun genutzt, um die vom Land erhaltene Warteliste für Personen der Priorität eins nun für die Region Karlsruhe weitgehend abzuarbeiten, wie die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt gibt.