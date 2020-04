vor 1 Stunde Karlsruhe "Ihr habt mir das Leben gerettet" - Elsässer Corona-Patientin aus Karlsruher Klinikum entlassen

Wie das Städtische Klinikum Karlsruhe mitteilt, wurde eine Corona-Patientin aus dem Elsass am Mittwoch bei gutem Gesundheitszustand in die Heimat entlassen. Die 63-Jährige war schon am 1. April von der künstlichen Beatmung auf Spontanatmung umgestellt worden.