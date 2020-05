vor 3 Stunden Stuttgart Hotels in der Krise: Häuser trotz baldiger Öffnung voller Sorgen

Die Wiedereröffnung der Hotels und Pensionen in Baden-Württemberg am Freitag bedeutet nach Einschätzung des Branchenverbands Dehoga nicht das Ende der Sorgen. "Es gibt Unternehmen, die es nicht durch die Krise geschafft haben, die Situation ist sehr ernst", sagte der Pressesprecher des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga in Baden-Württemberg, Daniel Ohl.