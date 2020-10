Seit mehreren Monaten beeinflusst das Corona-Virus das alltägliche Leben. Mit zahlreichen Einschränkungen und vorsichtigen Lockerungen konnte die Lage stabilisiert werden - doch wohin geht der aktuelle Trend? Von den Anfängen bis heute: Jede Woche gibt es einen Überblick über die Entwicklung der Corona-Pandemie in Karlsruhe und einen Ausblick auf mögliche Entwicklungen.

1. Aktuelle Corona-Lage - Neuinfektionen steigen immer weiter

Ein Blick auf die aktuellen Zahlen verrät: Die Corona-Lage im Stadt- und Landkreis Karlsruhe spitzt sich weiter zu. Waren in der vergangenen Woche 231 Personen in der Fächerstadt mit dem Virus infiziert, sind es am Dienstag, 27. Oktober, 420.

Damit hat sich die Anzahl der Infizierten innerhalb einer Woche fast verdoppelt. Der 7-Tage Inzidenzwert liegt in Karlsruhe bei 81,7.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) warnt deshalb in seinem aktuellsten Lagebericht: "Aktuell ist ein beschleunigter Anstieg der Übertragungen in der Bevölkerung in Deutschland zu beobachten. Daher wird dringend appelliert, dass sich die gesamte Bevölkerung für den Infektionsschutz engagiert."

Keine guten Aussichten für die kommenden Feste und Feiertage, die zur kalten Jahreszeit ihren Anfang nehmen. Da stellt sich natürlich die Frage: Was darf ich noch - und was ist bereits verboten?

Nicht anders sieht es bei Halloween und Sankt Martin aus. Beides sind Feste, die zumeist in Gruppen gefeiert werden. Ein Grund mehr einmal nachzuhaken, was während der Pandemie noch erlaubt ist.

Kinder dürfen Süßigkeiten sammeln

Grundsätzlich ist es in Karlsruhe nicht verboten mit den Kindern von Haus aus zu Haus gehen und nach Süßigkeiten zu fragen. Ebenso darf, rein rechtlich betrachtet, im privaten Umfeld eine "Halloweenparty" mit bis zu 10 Personen stattfinden.

Allerdings warnt das Gesundheitsamt vor den möglichen Konsequenzen.

"Jeder sollte sich selbst hinterfragen, ob eine derartige Party notwendig ist und in die momentane Zeit passt. Die meisten Neuansteckungen gehen aktuell auf Treffen im privaten und familiären Umfeld zurück. Über diese Umstände sollte sich jeder bewusst sein", so ein Vertreter des Gesundheitsamts im Gespräch mit ka-news.de.

Auch beim traditionellen "Süßes sonst gibt's Saures" Rundgang innerhalb der Nachbarschaft ist Vorsicht geboten. Gerade für ältere Menschen kann es gefährlich werden, wenn diese sich unbemerkt bei Kindern anstecken.

Deshalb sei, laut Gesundheitsamt, das Sammeln von Süßigkeiten zwar nicht verboten, aber ein Gesundheitsrisiko, das vermeidbar wäre.

Und wie sieht es bei den Umzügen für Sankt Martin aus?

Hier sind es die Veranstalter oft selbst, die sich dafür entscheiden, das Event abzusagen. Grundsätzlich verboten sind Martinsumzüge und Co. allerdings nicht.

Aber: Die Teilnehmermüssen sich an die Hygieneregeln halten und die Veranstalter ein Hygienekonzept erstellen. Ebenso ist die Erfassung der Kontaktdaten erforderlich.

Welche Umzüge noch stattfinden, muss jedoch beim zuständigen Veranstalter erfragt werden.

2. Entwicklungen der Neuinfektionen in Karlsruhe

Im Verlauf der Corona-Pandemie hat Karlsruhe nun seinen dritten Höhepunkt hinter sich. Wie die Grafik zeigt, kletterte die Rate der Neuansteckungen während der Sommermonate und zum Schulbeginn wieder in die Höhe. Inzwischen steigen die Neuinfektionen so schnell, dass in Baden-Württemberg die Pandemiestufe 3 ausgerufen wurde.

Neben den Lockerungen der Corona-Verordnungen ist der Anstieg inzwischen auf Privatfeiern zurückzuführen. Reiserückkehrer spielen, laut Gesundheitsamt, nahezu keine Rolle mehr. Corona Infektionen im Schulbetrieb halten sich bis dato in Grenzen.

3. So erfolgreich waren die Maßnahmen in Karlsruhe

Ob Schließung des Einzelhandels, Fernunterricht oder die Maskenpflicht: All diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. Wie die Grafik zeigt, haben die verschiedenen Beschränkungen ihre Wirkung entfaltet.

Jeweils rund eine Woche nach Einführung der Restriktionen war die Zahl der Neuinfizierten rückläufig. Dieser zeitliche Verzug ist durch die Inkubationszeit zu begründen. Im Mittel beträgt die Zeit von der Ansteckung bis zum Ausbruch von Covid-19 laut dem RKI fünf bis sechs Tage.

In anderen Worten: Sollte es beispielsweise aufgrund der Urlaubsrückkehrer und der Vernachlässigung der Corona-Vorschriften weiterhin zu vermehrten Ansteckungen kommen, kann dies erst rund eine Woche später an den Zahlen abgelesen werden.