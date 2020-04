Im Home Office wird nicht weniger geduscht - zumindest nicht in Karlsruhe. Seit vielen Wochen verbringen die Menschen den Großteil ihrer Zeit zuhause. Einige Auswirkungen sind deutlich sichtbar: Leere Straßen und keine Staus. Wie sich der Alltag der Menschen in den eigenen vier Wänden geändert hat, zeigt unter anderem auch der Wasserverbrauch.

"Die normalerweise auftretenden Tagesspitzen am Morgen, zum Start in den Tag, Mittag und Abend wenn die Menschen heim kommen treten nur noch gering ausgeprägt auf", so Matthias Maier, Leiter der Wasserwerke.

Dass im Home Office weniger geduscht wird, dafür liefern die Wasserdaten keinen Indiz: Die Summe des monatlichen und des täglichen Wasserbedarfs sind zwischen Januar und März gleichgeblieben. Lediglich die morgendlichen und abendlichen Spitzen bleiben aus. "Ein Grund hierfür ist sicher, dass die Leute vermehrt daheim sind und der Wassergebrauch sich über den Tag hinweg verteilt", so Maier.

Das heißt: Der geneigte Karlsruher im Home Office hat keinen festen Dusch-Rhythmus und wirft zwischen den Arbeitsstunden auch mal eben die Wasch- oder Spülmaschine an.

Eine Veränderung beim Wasserverbrauch gibt es im April: "Die letzten Tage haben wir eine deutliche Steigerung des Wasserbedarfes in der Tagessumme gesehen", so Maier, "lag der durchschnittliche Wasserbedarf im Februar und März noch bei 64 Millionen Liter pro Tag waren dies am 7. April fast 72 Millionen Liter, also rund acht Millionen Liter mehr."

Mit der Corona-Krise haben diese Zahlen nichts zu tun, so die Vermutung des Stadtwerke-Mitarbeiters. Aufgrund der wärmeren Temperatur, greifen mehr Menschen zur Gießkanne oder zum Gartenschlauch: "Insbesondere werden nun Pflanzen mehr bewässert und aufgezogen", sagt Maier.