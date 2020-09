Die traditionelle Karlsruher Herbstmess' muss in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Gefeiert wird auf dem Messplatz an der Durlacher Allee aber trotzdem: Vom 2. bis zum 11. Oktober veranstaltet der Schaustellerverband Karlsruhe dort ein Herbstfest mit rund 40 Buden und sogar Fahrgeschäften.

"Messspaß auf dem Messplatz" - unter diesem Motto wird Anfang Oktober auf dem Areal an der Durlacher Allee Herbstfest gefeiert. "Die richtige Herbstmess' muss in diesem Jahr ja ausfallen. Die Stadt Karlsruhe hat uns daher die Option gegeben, wenigstens das Frühlingsfest der Schausteller so nachzuholen", erklärt Schausteller Willy Krusig Junior im Gespräch mit ka-news.de.

Maximal 500 Besucher gleichzeitig

Rund 40 Beschicker werden vom 2. bis zum 11. Oktober auf dem Messplatz ihre Buden und Attraktionen aufbauen. Darunter sind neben zahlreichen Imbissangeboten auch mehrere Fahrgschäfte - etwa ein Riesenrad, Break Dancer, Geisterbahn und Autoscooter.

Damit das Fest Corona-konform stattfinden kann, wird das Festgelände eingezäunt und der Zutritt, der auf 500 Personen gleichzeitig beschränkt ist, an den Zugängen kontrolliert. Zudem wird es eine Einbahnstraßenregelung geben.

"Probelauf für einen möglichen Christkindlesmarkt"

Auch wenn man das Angebot der Stadt gerne angenommen habe und so wenigstens ein bisschen Mess'-Atmosphäre aufkommt - die traditionelle Herbstmess', die in diesem Jahr zum 277. Mal stattgefunden hätte, könne das laut Krusig nicht ganz ersetzen.

Aber: "Wir sind froh, dass wir überhaupt wieder rausdürfen und unserer Arbeit nachgehen können", so der Sohn des Karlsruher Schaustellers Willy Krusig, der in Eggenstein-Leopoldshafen ein Budendorf betreibt. "Wir wollen so einfach zeigen, dass wir ein Fest in dieser Größenordnung auch Corona-konform stattfinden lassen können - quasi als Probelauf für einen möglichen Christkindlesmarkt."

Eintritt kostet zwei Euro

Das Herbstfest hat von Montag bis Donnerstag von 14 bis 22 Uhr geöffnet, Freitag und Samstag kann bis 23 Uhr gefeiert werden. Am Sonntag ist von 13 bis 22 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet zwei Euro, diese dienen laut Krusig dazu, die Kosten der Corona-Maßnahmen decken zu können.

Das Geld wird allerdings mit vier Wertcoupons à 50 Cent wieder zurückerstattet. Die Tickets sind ausschließlich vor Ort erhältlich. Geparkt werden kann am Messplatz kostenlos.