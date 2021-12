vor 1 Stunde Verena Müller-Witt Karlsruhe Grünes Licht vom Verwaltungsgericht Mannheim: Karlsruhe darf "Montags-Spaziergänge" verbieten

Montags durch die Stadt spazieren? Was eigentlich wie eine ganz normale Freizeitgestaltung klingt, wird aktuell vor allem mit einer gewissen Personengruppe in Verbindung gebracht: Den Querdenkern. Nach Angaben der Polizei sollen zirka 150 Personen am 21. Dezember zusammengekommen sein, um gegen die Corona-Auflagen zu demonstrieren. Bereits am Samstag kam es zu solchen Versammlungen. Die Stadt hat nun mit einem entsprechenden Ansammlungsverbot reagiert, um solchen Spaziergängen vorbeugen. Ein Verstoß gegen das Demonstrationsrecht, wie manche sagen. Jetzt hat sich Oberbürgermeister Frank Mentrup dazu geäußert.