vor 1 Stunde Karlsruhe "Großes Stück Lebensqualität kehrt zurück": OB Mentrup über die neuen Corona-Lockerungen

"Was für eine Woche: Am Montag eröffnet der Einzelhandel auf breiter Front, die Schulen starten für viele Klassen wieder, Gottesdienste und Gebetstreffen sind erlaubt und in den Friseursalons dürfen Schere und Kamm wieder wirbeln, ab Mittwoch kehrt dann mit der Öffnung der Spielplätze, der Museen und dem zoologische Stadtgarten endgültig ein großes Stück Lebensqualität zurück in unsere Stadt", sagt Oberbürgermeister Frank Mentrup über die anstehenden weiteren Lockerungen der Corona-Maßnahmen.