vor 14 Stunden Stuttgart GEW fordert wegen Corona Aussetzung von Studiengebühren

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert zusammen mit anderen Organisationen eine sofortige Aussetzung der Studiengebühren für ausländische Studierende. Angesichts der Einschränkungen sei zu befürchten, dass die Studenten wieder in finanzielle Engpässe geraten, teilte eine GEW-Sprecherin am Mittwoch in Stuttgart mit. Die Gewerkschaft appellierte an das Wirtschaftsministerium, die Betroffenen schnell zu entlasten. Ohne Nebenjob könnten sich viele kein Studium leisten.