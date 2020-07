vor 1 Stunde Ruby M. Voigt Karlsruhe Gerüchteküche brodelt: Wird der Karlsruher Christkindlesmarkt abgesagt?

Wird der Karlsruher Weihnachtsmarkt in diesem Jahr abgesagt? Darüber wird nach Angaben einer ka-Reporterin aktuell in Schaustellerkreisen gemunkelt. Was sagt die Stadt Karlsruhe zu den Gerüchten?