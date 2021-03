vor 19 Minuten Mannheim/Karlsruhe Gericht kippt Quarantäne-Regel: Kontaktperson von Kontaktpersonen müssen nicht in Quarantäne

Am 17. März hat der Verwaltungsgerichtshof Mannheim die Regelung des Paragraphen 4a Satz 1 und 2 der "Coronaverordnung Absonderung" vorläufig außer Vollzug gesetzt. In diesem Paragraphen hatte das Land geregelt, dass bei einer positiv getesteten Person mit einer der höher ansteckenden Virusvarianten nicht nur die Kontaktpersonen, sondern auch die Haushaltsangehörigen der Kontaktpersonen für 14 Tage in Quarantäne gehen mussten.