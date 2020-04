Yvette Melchien, SPD

Stadträtin Yvette Melchien dankt neben den zahlreichen engagierten Bürgern auch der Verwaltung und dem Oberbürgermeister für sein Engagement während der Corona-Pandemie. "Sie haben in vorbildlicher Weise in den letzten Wochen Krisenmanagement betrieben und uns allen damit in dieser schwierigen Situation geholfen."Die SPD freue sich, dass die Verwaltung ihrem Antrag zugestimmt habe, Hilfsangebote zu bündeln. "Es ist von enormer Bedeutung, unser vielfältiges System der sozialen Infrastruktur am Leben zu erhalten, auch wenn es zeitweise zum Erliegen gebracht wurde." Aus Sicht der SPD brauche es daher "dringendst" einen kommunalen Notfallfonds, "um flexibel dort zu helfen, wo es notwendig ist".

Auch im Hinblick auf die in einem SPD-Antrag geforderte IT-Sofortausstattung für Familien müsse schnellstmöglich eine Lösung gefunden werden. "In diesen Zeiten ist es besonders wichtig, Bildungsteilhabe nicht an häuslichen Rahmenbedingungen scheitern zu lassen", so Melchien.