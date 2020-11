vor 4 Stunden Stuttgart Verfassungsfeindlich und rechtsradikal? "Querdenker" im Visier von Geheimdienstausschuss

Wegen der Gefahr einer Radikalisierung der "Querdenken"-Bewegung kommt das Parlamentarische Kontrollgremium in Baden-Württemberg zu einer Sondersitzung zusammen. Das Gremium wolle am 3. Dezember beraten, welches Gefahrenpotenzial von der Bewegung ausgehe, sagte der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion und Vorsitzende des Gremiums, Uli Sckerl, am Donnerstag. Bereits am 25. November will Innenminister Thomas Strobl (CDU) den Innenausschuss des Landtags über erste Erkenntnisse informieren.