vor 1 Stunde Karlsruhe Gegen die Corona-Regeln: Mehrere Versammlungen in Stadt- und Landkreis Karlsruhe

In Karlsruhe, Bruchsal, Ettlingen, Rheinstetten und Karlsdorf-Neuthard haben am Montagabend mehrere nicht angemeldete Versammlungen und Zusammenkünfte gegen die Corona-Maßnahmen stattgefunden. Teils wurden die Mindestabstände nicht eingehalten und in vielen Fällen fehlten Mund-Nasen-Bedeckungen.