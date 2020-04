Wer kein Dach über dem Kopf hat, hat es schon in normalen Zeiten nicht einfach. In der aktuellen Corona-Krise haben Obdach- und Wohnungslose es aber besonders schwer, denn: Viele Hilfseinrichtungen sind geschlossen oder laufen nur im Notbetrieb - wie der Tagestreff "Tür" in der Kriegsstraße. Wie der Alltag dort momentan aussieht und warum die Situation für viele der Hilfsbedürftigen gefährlich werden kann - ka-news.de hat mit Anita Beneta, Bereichsleiterin für Sozialarbeit beim Diakonischen Werk Karlsruhe, gesprochen.

Schach spielen, sich unterhalten, zu Mittag essen, Bücher lesen oder sich ganz einfach nur aufwärmen - für viele Obdach- und Wohnungslose, die den Tagestreff "Tür" in der Karlsruher Kriegsstraße 88 besuchen, gehört das zum festen Tagesablauf.

Statt warmem Mittagessen gibt es nur ein kaltes Vesper

Doch das war vor der Corona-Krise, bevor der Tagestreff, der von der Diakonie Karlsruhe betrieben wird, in den Notbetrieb versetzt wurde. Aufhalten dürfen sich Bedürftigen dort nun nicht mehr, die Räumlichkeiten stehen montags bis freitags nur noch von 7.45 Uhr bis 9 Uhr zur Verfügung.

Auch das normalerweise für alle Besucher zubereitete Mittagessen muss zur Zeit etwas kleiner ausfallen: "Von 8 Uhr bis 8.30 Uhr können sich die Besucher lediglich ein Vesperpaket im Eingangsbereich abholen" erklärt Anita Beneta, Bereichsleiterin für soziale Arbeit, Migration und Integration beim Diakonischen Werk.

Von 8.30 Uhr bis 12 Uhr stehen zudem Duschen und der Zugang zu eingelagertem Gepäck zur Verfügung. 26 Personen besuchen die "Tür" laut Beneta momentan pro Tag. Zum Vergleich: Im April 2019 waren es noch knapp 70.

Zu ihrem Schutz und dem der ein bis zwei Mitarbeiter muss auch hier darauf geachtet werden, dass alle Hygienevorschriften und Sicherheitsabstände eingehalten werden. "Oberflächen, Duschen und bei der Essensvorbereitung wird regelmäßig desinfiziert", so Beneta gegenüber ka-news.de.

Corona-Krise ist für Bedürftige eine große Belastung

Wie gehen die Besucher damit um? "Sie sind sehr achtsam, mann muss sie nicht besonders auf die Vorschriften hinweisen", erklärt die Bereichsleiterin für Sozialarbeit. Das liege ihrer Ansicht nach an deren oft schon angeschlagenen Immunsystem und der fehlenden Krankenversicherung. "Da sind viele besonders vorsichtig."

Für viele Obdach- und Wohnungslosen bedeute die aktuelle Lage insgesamt eine große Belastung: Nur noch rund 600 Plätze stehen laut Beneta in Notunterkünften in Karlsruhe zur Verfügung. Viele Hilfseinrichtungen laufen - wie der Tagestreff "Tür" oder auch die Kontaktstelle für Drogenabhängige "get IN" - auf Notversorgung oder wurden - wie der Alkoholkonsumraum "A hoch 3" - ganz geschlossen.

"Den Menschen fehlt eine geregelte Tagesstruktur"

Das kann mitunter sogar gefährlich werden: "Den Menschen fehlt dann eine geregelte Tagesstruktur, die ihrem Leben einen Sinn gibt", so Anita Beneta im Gespräch mit ka-news.de. Gerade für Alkohol- oder Drogenabhängige, die sich auf dem Weg raus aus der Sucht befinden, könnte das ein erneutes Abrutschen in die Abhängigkeit bedeuten.

Auch aus diesem Grund ist es ihr besonders wichtig, dass - wie die "Tür" - nicht alle Hilfsangebote komplett dicht gemacht werden. "Die Menschen sind sehr dankbar dafür. Ihnen fehlt einfach der Kontakt zu anderen Personen. Viele sind froh, hier in dieser Zeit ein paar bekannte Gesichter sehen zu können."

Für die Bedürftigen da sein? Das geht nur noch per Telefon

Oft hätten Besucher aber auch psychische Probleme oder finanzielle Ängste und wissen nicht, wie es weitergehen soll. Wo der Tagestreff hier normalerweise mit Beratungsangeboten und Hilfestellungen für den Alltag zur Stelle wäre, muss jetzt eine telefonische Notfallberatung genügen - doch das gestalte sich schwierig. "Per Telefon oder online zu helfen hat eben eine ganz andere Wirkung, als wenn man persönlich Unterstützung anbietet", sagt Beneta.

Je länger die Einschränkungen dauern, desto schwieriger würde es ihrer Ansicht auch, die verzweifelten Menschen zu besänftigen. "Und je nachdem, wie sich die wirtschaftliche und finanzielle Situation für die Bürger entwickelt, könnte es auch passieren, dass noch mehr Obdachlose hinzukommen", so die Bereichsleiterin der Diakonie.

Aus diesem Grund befinde man sich mit allen wichtigen sozialpolitischen Akteuren der Fächerstadt im Austausch, etwa der Arbeiterwohlfahrt (AWO) oder der Caritas. "Noch greifen alle Maßnahmen", so Beneta. Sollte sich die Situation allerdings verschlimmern, "dann brauchen wir alle ein Konzept auf Stadtebene".

"Geld spenden. Das ist die größte Hilfe"

Doch auch die Karlsruher Bürger können laut Anita Beneta ihren Teil zur Unterstützung der Obdach- und Wohnungslosen beitragen: "Geld spenden. Das ist die größte Hilfe", sagt sie gegenüber ka-news.de. Hierfür hat die Diakonie auf ihrer Homepage www.dw-karlsruhe.de einen Spendenbutton eingerichtet.

Damit sollen Notfälle unterstützt werden können, beispielsweise mit Medikamenten, Lebensmitteln und Hygieneartikeln. "Eben mit allem, was die Lebensqualität verbessert", meint Beneta. So soll gewährleistet werden, dass Bedürftige in Karlsruhe auch weiterhin "schnelle und unbürokratische Hilfe bekommen".

