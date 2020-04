vor 1 Stunde Melissa Betsch Karlsruhe "Fürchtet euch nicht!": Karlsruher Dekane verkünden ökumenische Osterbotschaft

Ostern steht vor der Tür. Da die alljährlichen Gottesdienste in den Kirchen zu den Feiertagen aufgrund der Corona-Krise ausfallen müssen, wenden sich Hubert Streckert, Dekan des katholischen Dekanats in Karlsruhe, und Thomas Schalla, Dekan des evangelischen Stadtbezirks Karlsruhe, in einer gemeinsamen ökumenischen Osterbotschaft an die Gläubigen.