vor 1 Stunde Karlsruhe Für ein "Club-Feeling" ohne Maske: In Baden-Württembergs Discos dürfen nur noch Geimpfte und Genesene feiern

Warnstufe und Discobesuch ohne Maskenpflicht. Geht das? Tatsächlich darf die Maske in Clubs und Diskotheken auch in der Warnstufe abgenommen werden – aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Darauf hat sich der Amtschef des Gesundheitsministeriums, Uwe Lahl, in einem Gespräch mit Vertretern des Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA und der Club-Branche geeinigt. Das bedeutet aber auch, dass nur noch geimpfte und genesene Personen Zutritt haben werden.