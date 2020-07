vor 1 Stunde Melissa Betsch Karlsruhe Frust in der Corona-Krise: Schausteller Willy Krusig hat ein Budendorf gebaut - darf aber nicht öffnen

Willy Krusig ist verärgert: Auf seinem 17.000 Quadratmeter großen Privatgrundstück am Ortseingang von Eggenstein-Leopoldshafen will der Schausteller eine Art großen, dauerhaften Biergarten eröffnen, um die Zeit der Corona-Pandemie zu überbrücken. Die Buden - unter anderem die größte transportable Kuckucksuhr der Welt - stehen schon, doch bürokratische Hürden machen einer Öffnung seit Wochen einen Strich durch die Rechnung. Die CDU-Fraktion will sich nun dem Problem annehmen.