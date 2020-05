vor 59 Minuten Karlsruhe Neue Corona-Vorgaben: Das müssen Frisöre, Tätowierer und deren Kunden jetzt beachten

Wimpern liften, ein Tattoo stechen oder sich massieren lassen - das ist in Baden-Württemberg seit Montag, 11. Mai, wieder erlaubt. Für den Betrieb von Tattoo-, Piercing-, Massage-, Kosmetik-, Sonnen-, Nagel- und Friseurstudios sowie für die medizinische und nicht medizinische Fußpflege gelten dabei aber besonders strenge Hygieneregeln. Was beachtet werden muss - ka-news.de hat die Details in der Übersicht.