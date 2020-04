Wie die Stadt Karlsruhe bekannt gibt bereitet sich der Zoologische Stadtgarten auf seine Wiedereröffnung vor. Ein genauer Termin stehe zwar noch nicht fest, aber die Verantwortlichen stellen derzeit einen Stufenplan auf. Im ersten Schritt sollen ausschließlich Dauerkartenbesitzer und maximal 2.000 Menschen zeitgleich den Zoo betreten dürfen.

Bereits in vier Bundesländern dürfen nach dem Lock-Down Zoologische Einrichtungen wieder Gäste in ihre Anlagen lassen. In Baden-Württemberg bleiben die Tore zur Eindämmung der Corona-Epidemie aktuell noch geschlossen.

"Wird keinen Schnellschuss geben"

Dennoch planen die Verantwortlichen in Karlsruhe die Wiedereröffnung: "Wir freuen uns auf den Tag X, über allem steht jedoch der Schutz der Bevölkerung. Deshalb wird es bei uns keinen Schnellschuss geben", sagt Zoodirektor Matthias Reinschmidt.

Die Verantwortlichen stellen unter der Leitung von Steffen Karcher, der für die Kassen und die Eingänge zuständig ist, derzeit einen Stufenplan auf. In einem ersten Schritt sollen ausschließlich Besitzer einer Dauerkarte in den Zoologischen Garten kommen.

Zudem laut Stadt maximal 2.000 Personen gleichzeitig. "Damit möchten wir den Dauerkartenbesitzern danken und ihnen unsere Wertschätzung entgegenbringen, gleichzeitig aber auch einen Ansturm an den Kassen vermeiden", so Reinschmidt. Abgelaufene Dauerkarten können verlängert werden, neue werden erst dann wieder ausgestellt, wenn auch in der nächsten Stufe der Tageskartenverkauf wieder beginnen wird.

Vorerst alle Tierhäuser geschlossen

Zu den Sicherheitsvorkehrungen wird laut Stadt auch gehören, vorerst alle Tierhäuser inklusive des Exotenhauses geschlossen zu lassen. Abstandsregelungen müssen bei einer Wiedereröffnung eingehalten werden, zudem fordern die Zooverantwortlichen die Gäste zum Tragen von sogenannten "Alltagsmasken" auf. Kommentierte Tierfütterungen wird es in der ersten Zeit ebenso wenig geben wie Führungen. Auch die Gondolettas werden vorerst nicht betrieben.

"Auch wenn der Zoobesuch damit nicht wie von früher gewohnt sein wird, hoffen wir damit trotzdem sehr, den Menschen wieder ein Stück Normalität zurückgeben zu können. Wir wissen von ganz vielen Stammgästen, dass sie die Zoobesuche und besonders unsere Tiere wie Elefanten, Schimpansen und Seelöwen unheimlich vermissen", sagt Reinschmidt.

"Und auch mir fehlen unsere Besucher. Ich freue mich darauf, wenn hoffentlich in den nächsten Wochen wieder die Menschen in den Zoo kommen dürfen", so der Zoodirektor abschließend in der Pressemitteilung der Stadt Karlsruhe.