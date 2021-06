vor 1 Stunde Carsten Kitter Karlsruhe/Bruchsal Freie Intensivbetten in der Corona-Pandemie: Wurden die Zahlen in Karlsruhe manipuliert?

Die freie Zahl der Intensivbetten ist in Zeiten der Corona-Pandemie eine wichtige Kennzahl. Mit fortschreitender Ausbreitung des Virus nahm die Zahl der freien Betten nach und nach ab und die Kliniken kamen an ihre Belastungsgrenzen. Doch waren die Betten wirklich so voll wie angegeben? Eine Analyse des Bundesrechnungshofes nährt den Verdacht der Manipulation. ka-news.de konfrontiert die Krankenhäuser der Region mit den Ergebnissen des Rechnungshofes.