Freie Imptermine in Karlsruhe: Slots im ECE-Center und Kammertheater sind aktuell noch verfügbar

Bei den täglichen Impfaktionen im ECE-Center Ettlinger Tor und im Kammertheater sind derzeit noch einige Termine frei. Kurzentschlossene können sich sogar noch heute den schützenden Piks gegen das Corona-Virus buchen. Dies gibt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt.

Freie Zeitfenster für die Aktionen am Ettlinger Tor und im Kammertheater finden sich auf impfen-ka.de. Auch Impfen ohne Termin ist hier weiterhin möglich, wobei lange Wartezeiten in Kauf genommen werden müssen. Vor Weihnachten impfen die Mobilen Impfteams (MIT) noch bis einschließlich Donnerstag, 23. Dezember. In der nächsten Woche starten die Aktionen wieder ab Montag, 27. Dezember bis inklusive Donnerstag, 30. Dezember.

Termine hierfür werden im Laufe des morgigen Dienstags eingestellt. Viele weitere Impfangebote im Stadt- und Landkreis Karlsruhe (vorrangig in Arztpraxen) erfasst die Übersichtskarte auf dem Corona-Portal.