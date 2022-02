Freie Impftermine in Karlsruhe: Hier kann man sich in der Fächerstadt impfen lassen

Nach wie vor gibt es in Karlsruhe viele Impfmöglichkeiten und reichlich freie Termine für Erst-, Zweit- oder Boosterimpfungen. Die Stiko empfiehlt aktuell eine zweite Auffrischimpfung für besonders gefährdete und exponierte Personengruppen. Daran orientieren sich auch die Mobilen Impfteams in Karlsruhe, wie die Stadt mitteilt.

"Im ECE-Center impft ein Team von Montag bis Samstag täglich mit inzwischen leicht reduzierten Öffnungszeiten: Von Dienstag bis Donnerstag ist die Impfstelle nur noch nachmittags geöffnet; am Montag, Freitag und Samstags den ganzen Tag. Im Kammertheater wird aktuell freitags und samstags geimpft. Um Wartezeiten zu reduzieren, können Termine über impfen-ka.de vereinbart werden", so die Stadt in einer Pressemitteilung.

Termine für Impfungen am Städtischen Klinikum (Haus V, Moltkestraße, Ecke Kußmaulstraße), die regelmäßig am Donnerstag und Freitag angeboten werden, können unter impfen-skk.de gebucht werden. Weitere dauerhafte Angebote und Impfaktionen in Stadt- und Landkreis verzeichnet die interaktive Onlinekarte.

Wer sich auf das Corona-Virus testen lassen möchte, kann auf eine hohe Zahl an kostenlosen Teststellen in der Region Karlsruhe zurückgreifen. Aktuell gibt es 1.026 Angebote, die online einsehbar sind. Davon befinden sich 449 im Stadtgebiet Karlsruhe.