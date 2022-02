vor 54 Minuten Karlsruhe Freie Corona-Impftermine in Karlsruhe: Hier kannst du dich diese Woche piksen lassen

Auch in dieser Woche werden in Karlsruhe viele Corona-Impftermine angeboten. Das gab die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt. Darunter: Am Kammertheater, am Städtischen Klinikum und im ECE-Center. Zwar können Impfwillige ohne Termin vorbeikommen, die Stadt empfiehlt jedoch aus organisatorischen Gründen, vorab einen Termin zu vereinbaren.