Freibad-Besuch in der Corona-Zeit: Wie wird das in Karlsruhe ablaufen?

Nach monatelanger coronabedingter Schließung beginnt am Samstag, 6. Juni, in Karlsruhe die Freibadsaison. "Die Freude ist riesig", sagt Bäderchef Oliver Sternagel im Gespräch mit ka-news.de. Doch noch sitze man "auf glühenden Kohlen", denn: Eine offizielle Corona-Verordnung des Landes für den Betrieb der Freibäder gibt es - auch zwei Tage vor der Öffnung - immer noch nicht. Die Bäderbetriebe haben daher nun erste Vorgaben für sich selbst festgelegt.

Restaurants, Freizeitparks, Casinos - für nahezu alle Bereiche des öffentlichen Lebens, die nach und nach aus dem Shut-Down zurückkehren, gibt es inzwischen eine Verordnung mit Bestimmungen zum Schutz gegen das Corona-Virus Covid-19. Auch für den Betrieb der Freibäder wird es einen solchen Maßnahmenkatalog geben.

Verordnung soll spätestens am Freitag kommen

Und der ist auch notwendig, bestätigt Karlsruher Bäderchef Oliver Sternagel im Gespräch mit ka-news.de: "Es gibt einige Variablen, die noch nicht vollständig geklärt sind." Mit dem Erlass der Corona-Verordnung rechnet er noch am Donnerstag oder - spätestens - am Freitag, denn: Schon am Samstag sollen die ersten Besucher ab 9 Uhr wieder ins kühle Nass abtauchen dürfen.

Neben den vier Karlsruher Freibädern Sonnenbad, Rheinstrandbad Rappenwört, Rüppurr und Turmbergbad wird laut Sternagel auch das Fächerbad wieder seine Tore öffnen. Um trotz noch fehlender Verordnung dafür gerüstet zu sein, haben die Bäderbetriebe bereits erste Maßnahmen beschlossen.

Begrenzte Besucheranzahl in jedem Bad unterschiedlich

So etwa werden wo immer möglich die Besucherströme durch "Einbahnstraßen" und markierte Laufwege kanalisiert. "Die Einhaltung des Sicherheitsabstands von 1,50 Metern und der Maskenpflicht ist das höchste Gebot", sagt Sternagel. Auch Obergrenzen für Besuchszahlen soll es für jedes der Bäder geben. "Ins Sonnenbad beispielsweise dürfen zunächst nur 150 Personen gleichzeitig, ins Rheinstrandbad Rappenwört 800", so der Bäderchef.

Mit einem dynamischen Ampelsystem auf der Website der Karlsruher Bäder sollen die Gäste schon vor dem Badebesuch einsehen können, ob ein Einlass noch möglich ist. Wer ein Freibad betreten will, muss - wie in Gaststätten auch - zu Hause oder vor Ort an der Kasse ein Kontaktformular zur eventuellen Nachverfolgung von Corona-Infizierten ausfüllen.

Hinweisschilder sowie die um die Schutzmaßnahmen ergänzte Bade- und Hausordnung rundet den Pandemieplan der Bäder ab. Wie dieser im Einzelnen kontrolliert werden kann, sei laut Oliver Sternagel aber noch nicht klar, "hier haben wir noch keine Rückmeldung des Ordnungsamtes".

"Wenn die Gäste sich angemessen verhalten, können wir die Obergrenzen besonnen hochstufen"

Die Bäderbetriebe wollen das Verhalten der Gäste aber vor allem zu Beginn wachsam beobachten - allerdings nicht als "Corona-Polizei", sondern um zu prüfen, ob und wann man die Besuchszahlen "besonnen weiter hochstufen" kann. "Ich habe noch nie ein Bad in einer Krise eröffnet. Das ist in diesem Fall also quasi learning by doing", so Sternagel.

Trotz allem dürfe man die Sicherheit nicht aus den Augen verlieren. "Der Schutz der Badegäste und der Mitarbeiter ist das Wichtigste - hohe Besucherzahlen sind erst einmal zweitrangig", sagt der Chef der Bädergesellschaft.