Seit September ist die Corona-Hotline von Stadt- und Landkreis Karlsruhe wieder unter der 0721/133-3333 erreichbar. Die Stadt berichtet nun: In der Bevölkerung wird dieses Angebot gerne und oft wahrgenommen. Mehr als 4.500 Anrufe (Stand Mittwoch, 9. September) seien seither eingegangen.

Mit Hilfe eines Sprachdialog-Systems erhalten Hilfesuchende Auskunft zu aktuellen Corona-Themen. Knapp zwei Drittel aller Anrufe kamen über die Hotline des Gesundheitsamtes an, ein Drittel über die städtische Corona-Nummer, erklärt die Stadt in einer Pressemeldung. Vor allem an den Themen Einreise, Testmöglichkeiten und aktuelle Risikogebiete seien die Bürger interessiert.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Wieder aktiv: Die Corona-Hotline der Stadt Karlsruhe informiert bei Fragen rund um das Virus

Bei diesen Themen hilft die Hotline weiter

Auskunft gibt es beim Sprachdialog-System zum Verhalten nach einem Auslandsaufenthalt, zu Testmöglichkeiten für Rückkehrende, zum Erhalt von Testergebnissen, zum Verhalten nach einem positiven Testergebnis, zu Symptomen einer Erkrankung sowie zu Maßnahmen zur Vorbeugung und Selbstschutz. Seit Kurzem wird die Corona-Hotline zusätzlich auf Anzeigetafeln der Südtangente und der Haltestellen des ÖPNV beworben.