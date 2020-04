Die Corona-Pandemie und die dadurch bedingte Stilllegung des öffentlichen Lebens hat auch für die Kultur tiefgreifende Auswirkungen. Der Bund, das Land Baden-Württemberg und die Stadt Karlsruhe haben Maßnahmen eingeleitet, um die Folgen für die Institutionen, Einrichtungen und für Selbständige nach Möglichkeit abzumildern.

Finanzielle Hilfen von Bund, Land und Stadt Karlsruhe sind in Aussicht. Es bestehe die "Möglichkeit der zinslosen Stundung der Mietzahlungspflicht bis Ende Juni an. Auch die vorzeitige Auszahlung institutioneller Zuschussraten zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen ist möglich", so die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

Freischaffende Künstler besonders betroffen

Vor allem freischaffende Künstler, die ihre Arbeit draußen in der Öffentlichkeit präsentieren, sind betroffen. Dafür wird immer öfter die Möglichkeit genutzt sich im Internet zu präsentieren. "Es ist faszinierend und beeindruckend, mit wie viel Kreativität und Zuversicht die Künstler nach Wegen in die Öffentlichkeit suchen. Viele entdecken jetzt das Internet als ihre Bühne", stellt Kulturbürgermeister Albert Käuflein fest.

Zudem stehe weiterhin die Projektförderung des Kulturbüros zur Verfügung. Der Kulturhaushalt sehe in den verschiedenen künstlerischen Sparten Mittel zur Ermöglichung künstlerischer Projekte vor. "Wir möchten die Kulturschaffenden ermuntern und ermutigen, diese Möglichkeit auch in einer Zeit zu nutzen, in der die Kultureinrichtungen geschlossen sind: Analoge künstlerische Projekte aller Sparten können auch digital präsentiert werden", betont Kulturamtsleiterin Susanne Asche.

Der Weg für die Kunstschaffenden ist laut Stadt einfach: Auf der Kulturseite findet sich das online-Formular zur Beantragung einer Projektförderung. Dabei können und sollen auch Honorare für die künstlerische und technische Realisierung berücksichtigt werden. Die Entscheidung über den Antrag liegt wie bei allen Förderanträgen beim Kulturbüro des Kulturamtes.