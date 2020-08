Termine mit dem Finanzamt Karlsruhe und dem Finanzamt Karlsruhe-Durlach müssen ab sofort online oder telefonisch vereinbart werden.

Ab dem 10. August müssen Bürger vorab online oder telefonisch einen Termin beim Servicezentrum des zuständigen Finanzamts – der sogenannten Zentralen Informations- und Annahmestelle (ZIA) buchen. Der Hintergrund ist corona-bedingt: Die Besucherzahlen werden so reguliert und das Infektionsrisiko minimiert.

Termine können über die Homepage der Finanzämter www.fa-baden-wuerttemberg.de beziehungsweise www.finanzamt-karlsruhe-durlach.de sowie telefonisch vereinbart werden. Die telefonische Terminsvereinbarung steht im Finanzamt Karlsruhe-Durlach auch weiterhin unter 0721/994-1001 zur Verfügung.

"Mit diesem neuen Serviceangebot erhalten Bürger die Möglichkeit, den Zeitpunkt der Kontaktaufnahme vor Ort zu planen und so optimal in den eigenen Tagesablauf integrieren zu können", so die Ämter in einer entsprechenden Pressemeldung. Zudem könnten durch die Vermeidung von Wartezeiten die erforderlichen Abstandsregeln besser eingehalten werden.