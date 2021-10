vor 7 Stunden Berlin Zu niedrige Impfquote: IfW befürchten Kostenexplosion im Winter wegen ungeimpften Corona-Patienten

Die Impfquote in Deutschland steigt im Schneckentempo an - dürfte aber höher liegen als offiziell bekannt. Ein Wirtschaftsinstitut beziffert die Kosten von ungeimpften Menschen in Krankenhäusern.