vor 11 Stunden Stuttgart Fast 3.000 neue Corona-Fälle in Baden-Württemberg

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg steigt weiter. Am Donnerstag (Stand 16 Uhr) meldete das Landesgesundheitsamt 2984 Fälle mehr als am Vortag. Am Mittwoch hatte der Anstieg 2944 Infektionen betragen. In Karlsruhe sind aktuell 980 Personen als infiziert gemeldet.