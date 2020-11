vor 14 Stunden Stuttgart Fast 2.950 Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg ist um 2.944 auf 107.646 gestiegen. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen stieg um 22 auf 2.188, wie das Landesgesundheitsamt am Mittwoch (Stand 16 Uhr) in Stuttgart mitteilte. Als genesen gelten den Angaben nach geschätzt 67.311 Menschen, 1.462 mehr als einen Tag zuvor.