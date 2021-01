vor 15 Stunden Stuttgart Baden-Württemberg: Fast 2.600 neue Corona-Fälle und 66 weitere Tote

Die Zahl der Menschen, die in Baden-Württemberg mit oder an dem Coronavirus gestorben sind, ist am Samstag um 66 gestiegen (Stand 16 Uhr). Das waren deutlich weniger als am Vortag (127). Insgesamt zählte das Landesgesundheitsamt in Stuttgart bislang 5.529 Gestorbene im Zusammenhang mit der Pandemie.