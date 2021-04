vor 36 Minuten Karlsruhe Fahnen auf Halbmast: Karlsruhe gedenkt am Sonntag den Opfern der Corona-Pandemie

In einer Videobotschaft ruft Oberbürgermeister Frank Mentrup die Karlsruher Bevölkerung dazu auf, am kommenden Sonntag, 18. April, gemeinsam mit anderen Städten und Gemeinden in Deutschland den Opfern der Corona-Pandemie zu gedenken. Das Stadtoberhaupt folgt damit dem Aufruf des Bundespräsidenten, der an diesem Tag eine zentrale Gedenkfeier in Berlin veranstaltet.