Es ist ein anderes Europa, das sich seit der Corona-Pandemie zeigt. Familien, die nur wenige Kilometer entfernt wohnen, sind plötzlich durch die Ländergrenzen getrennt. Als ein Zeichen des Zusammenhaltes in der Krise werden alle Karlsruher Bürger dazu aufgerufen, am Europatag um 18 Uhr gemeinsam die "Ode an die Freunde" zu spielen. Was bedeutet die Pandemie für das europäische Wir-Gefühl?

Ob Urlaub am Mittelmeer, ein kurzer Städtetrip oder ein Familienbesuch: Offenen Grenzen sind für viele europäische Bürger zum Selbstverständnis geworden. Die Corona-Pandemie hat das in den vergangenen Wochen auf eindrückliche Art wieder ins Bewusstsein gerückt, als die Grenzen zu vielen Nachbarländern bis auf Weiteres schließen mussten.

Der Corona-Virus hat Europa verändert. So steht unweit von Karlsruhe die Bundepolizei an der französischen Grenze und kontrolliert, dass nur Berufstätige vom einen in das andere Land gelangen. Französische Staatsbürger fühlen sich diskriminiert, denn sie dürfen auf dem Nachhauseweg nicht einmal im Supermarkt einkaufen. Paare, die nur wenige Autominuten voneinander entfernt wohnen, sind nun durch Ländergrenzen getrennt.

"Familien werden zerschnitten: Erwachsene Kinder etwa dürfen ihre Eltern nicht sehen, solange diese nicht pflegebedürftig oder krank sind – und Geschwister bleiben auf zwei Seiten des Grenzzauns", so der Karlsruher Europa-Abgeordnete Daniel Caspary.

"Pendler werden fortgesetzt behindert: Zahlreiche Grenzübergänge werden weiter mit Schlagbäumen abgeriegelt. Menschen, die oft nur einen Steinwurf entfernt von ihrem Wohnort arbeiten, müssen lange Umwege fahren", so Caspary auf Nachfrage von ka-news.de weiter. Grenzüberschreitende Maßnahmen seien nun gefragt - allem voran eine enge Abstimmung der Nachbarländer.

Der Europatag 2020 - im Zeichen des Corona-Virus

Doch: Ausgerechnet in diese Zeit fällt der Europatag im Jahr 2020. Samstag, der 9. Mai, soll wie in jedem Jahr ein Feiertag sein, an dem die europäische Idee und der Zusammenhalt der Länder wertgeschätzt wird.

In diesem Jahr sollte der Europatag in Karlsruhe groß gefeiert werden. Das hatte der Gemein­de­rat im Vorjahr angeregt. "Wir werden jetzt leider keine tolle Parade machen können", so Oberbürgermeister Frank Mentrup in einem Video-Statement. "Aber wir können gemeinsam an den Fenstern und auf den Balkonen die Europahymne schmettern."

Die Idee stammt aus Italien: Als das Land von der Epidemie wortwörtlich überrollt wurde und die Menschen ihre Häuser nicht mehr verlassen durften, drang dort von den Balkonen und Fenstern viel Musik. In der Quarantäne fanden sich sie Menschen so zum gemeinsamen Musizieren zusammen.

Die Nachricht über das gemeinsame Singen in der Krise verbreitete sich über die italienischen Landesgrenzen hinaus. Auch Karlsruhe hat daraufhin Ende März einen ersten Versuch gewagt. Wie in vielen anderen deutschen Städten wurden die Bürger dazu aufgerufen, am 22. März um 18 Uhr gemeinsam ein Lied zu spielen, dass ein jeder kennt: Die Europahymne "Ode an die Freunde".

"Diese Musik aus Fenstern und von Balkonen zeigt sich europaweit als Geste mit besonderer Symbolkraft", sagt Oberbürgermeister Frank Mentrup. Am Samstag, 9. Mai, soll erneut das "Balkonkonzert" erklingen. Um 18 Uhr werden alle Karlsruher erneut aufgefordert, gemeinsam die Hymne zu spielen. Ob mit Gesang, Trompete, Cello oder Gitarre: Der Kreativität bei der Wahl des passenden Instruments sind keine Grenzen gesetzt.

Welche Maßnahmen unternimmt die EU in der Krise?

Das gemeinsame Musizieren der Bürger soll ein Symbol für den Zusammenhalt in Europa sein. Doch was leistet der Staatenbund in der Corona-Krise? "Um insbesondere die am stärksten betroffenen Regionen schnell finanziell zu unterstützen, stimmte das Parlament im April 2020 für ein Soforthilfepaket in Höhe von 3 Milliarden Euro für die nationalen Gesundheitssysteme", erklärt Europa-Parlamentarier Caspary.

Längerfristig sollen die Testkapazitäten in den EU-Ländern erhöht und die medizinische Forschung intensiviert werden. 2,7 Milliarden Euro seien für das Soforthilfeinstrument der EU bestimmt, 380 Millionen Euro werden in die "rescEU"-Kapazität für medizinische Ausrüstung fließen. "Das zeigt: Wenn nötig handeln wir als Europäische Union schnell, wirksam und entschieden", so Caspary abschließend.