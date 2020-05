vor 1 Stunde Lena Kube Karlsruhe Erster "coronafreier" Tag am Klinikum Karlsruhe - doch Patienten haben Angst vor einer Infektion im Krankenhaus

Am vergangenen Freitag war das Städtische Klinikum Karlsruhe zum ersten Mal seit Monaten "coronafrei": Kein einziger Patient war an diesem Tag mit dem neuartigen Virus infiziert. Der Schwerpunkt fällt nun wieder auf reguläre Operationen und Behandlungen. Doch viele Menschen haben Angst, sich im Krankenhaus mit dem Virus zu infizieren. An sie appelliert Klinik-Chef Uwe Spetzger: "Nicht warten, bis der kleine Schlaganfall zu einem großen wird oder der beginnende Krebs in einer Notfalloperation endet."