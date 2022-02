vor 3 Stunden Karlsruhe Erste Novavax-Impfungen sollen bald in Karlsruhe starten: Termine gibt es hier

Am kommenden Samstag, 5. März, sollen die erste Impfungen mit dem Vakzin von Novavax in Karlsruhe starten. Die erste Lieferung wird für kommende Woche erwartet. Falls diese früher eintreffen sollte, soll der Impfstart auch vorgezogen werden. Zunächst sollen Personen ein Impfangebot mit Nuvaxovid erhalten, die der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen, so vor allem die Beschäftigten in Gesundheitsbereichen wie Kliniken, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen.