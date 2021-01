vor 2 Stunden Offenburg/ Reutlingen Baden-Württemberg: Erneut viele Tages-Touristen in Schneegebieten

Trotz Mahnungen aus der Politik tummeln sich am Samstag erneut viele Tages-Touristen an beliebten Winterausflugszielen im Südwesten. Wegen des großen Andrangs auf den Nordschwarzwald wurden bereits am Morgen alle Zufahrtsstraßen zur Schwarzwaldhochstraße gesperrt, wie ein Polizeisprecher aus Offenburg sagte. Die Parkplätze rund um das Ausflugsziel waren bereits am Vormittag vollständig belegt. "Es macht keinen Sinn in die Schneegebiete im Nordschwarzwald zu fahren", sagte der Sprecher. Zuvor berichtete der SWR.