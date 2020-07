Ein Schüler der Erich-Kästner-Realschule Stutensee im Stadtteil Blankenloch wurde jüngst positiv auf das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) getestet. Das teilt die Stadt Stutensee in einer Veröffentlichung auf ihrer Homepage mit. Der Jugendliche sei bislang symptomfrei. Die Infektion lasse sich auf einen zwischenzeitlich ebenfalls positiv getesteten Elternteil zurückverfolgen.

"Das zuständige Gesundheitsamt Karlsruhe hat umgehend alle erforderlichen Schritte eingeleitet, die Kontaktpersonen ermittelt und, soweit infektionsvorbeugend geboten, auch weitere Tests angeordnet", heißt es weiter.

Kontaktpersonen negativ getestet

Der an COVID-19 erkrankte Schüler befinde sich in häuslicher Quarantäne. "Der Jugendliche war zuvor an insgesamt drei Tagen der letzten beiden Wochen in einer kleinen, aus neun Personen bestehenden Lerngruppe im Schulgebäude", so die Stadt. Alle bisher durchgeführten Tests der Kontaktpersonen seien außerdem negativ ausgefallen.

Das Gesundheitsamt Karlsruhe, welches jeden Kontakt im Einzelfall prüft, sehe vor diesem Hintergrund zunächst keine weitere Gefährdung, sodass der momentan eingeschränkte Schulbetrieb am Schulzentrum fortgesetzt werden kann. Die Schulleitung, das Gesundheitsamt und die Stadt als Schulträgerin stünden im engen Austausch zum aktuellen Geschehen.