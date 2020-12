vor 35 Minuten Verena Müller-Witt Karlsruhe Erhöhte Corona-Kontrollen an Silvester: Diese Karlsruher Plätze nimmt die Polizei in den Fokus

Der Jahreswechsel und damit der Beginn von 2021 steht kurz bevor. Doch auf eine rauschende Silvestersause müssen die Bürger auch in Karlsruhe dieses Jahr verzichten - ebenso auf Raketen, Böller und Co. Der Grund: Wegen Corona dürfen sich Menschen weder im öffentlichen Raum versammeln noch dort Böller zünden. Damit das auch eingehalten wird, plant die Karlsruher Polizei am Silvesterabend zusätzliche Überwachungsmaßnahmen.