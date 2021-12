vor 2 Stunden Karlsruhe Er wollte 50 Fake-Impfausweise verkaufen: Karlsruher Polizei nimmt 25-Jährigen fest

Beamte der Kriminalpolizei haben in Karlsruhe einen Mann festgenommen, der 50 mutmaßlich gefälschte Impfausweise mit eingetragenen Corona-Impfungen offenbar verkaufen wollte. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch in Karlsruhe mit.