vor 2 Stunden Stuttgart Richtungswechsel bei den Corona-Vorkehrungen? Epidemiologe sagt Ende der regelmäßigen Tests und Isolation voraus

Der Epidemiologe des Landesgesundheitsamts, Stefan Brockmann, rechnet mit einem Ende von regelmäßigen Corona-Tests und der Isolation von Infizierten noch in diesem Frühjahr. Man werde nach Ende der Wintersaison wahrscheinlich wirklich eine neue Lage haben, sagte Brockmann am Donnerstagabend in der Sendung "Zur Sache Baden-Württemberg" im SWR Fernsehen.