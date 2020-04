vor 52 Minuten Karlsruhe Entwicklungskonzept Ettlinger Tor: Treffen in digitaler Werkstatt

Am 6. Mai soll die dritte Projektwerkstatt zum Entwicklungskonzept Ettlinger Tor stattfinden. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage soll der fachliche Austausch und die Diskussion nicht wie vorgesehen in der Fleischmarkthalle, sondern digital durchgeführt werden. Das teilt die Stadt Karlsruhe in einer Mitteilung an die Presse mit.