vor 1 Stunde Karlsruhe "Eine spürbare Entlastung": Städtisches Klinikum möchte Covid-Bereiche verkleinern und OP's bis Herbst nachholen

Nach Wochen und Monaten der maximalen Belastung entspannt sich die Lage am Städtischen Klinikum zusehends. Mit Stand von Freitag, 16. Juni, sind sechs Personen wegen einer Corona-Infektion in Behandlung. Das Klinikum befindet sich in Pandemiestufe eins.