Karlsruhe Ein Mann dreht am Rad - und sorgt für gute Stimmung in Corona-Zeiten

Markus Leyerle dreht gerne am Rad. Nämlich dann, wenn er für andere Menschen auf seinem Leierkasten Musik spielt: So wie vor Ostern für die Bewohner eines Durlacher Pflegeheims. Wie so eine Drehorgel funktioniert und ob er noch weitere "Corona-Konzerte" geben wird - ka-news.de hat mit ihm gesprochen.