vor 1 Stunde Lars Notararigo Karlsruhe "Ein großes Familientreffen": In rund zwei Wochen beginnt das Karlsruher Sommerfest!

Eigentlich war geplant, das Karlsruher Frühlingsfest wie gehabt an Ostern abzuhalten - wenn bloß diese lästige Pandemie nicht wäre. Aus diesem Grund hatte sich der Karlsruher Schaustellerverband dazu entschieden, das Frühlingsfest kurzerhand als "Sommerfest" in den Sommer zu verschieben: Und schon am 30. Juli soll es losgehen!