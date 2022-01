vor 10 Stunden Karlsruhe "Ausgangslage hat sich geändert": Muss Karlsruhe bald das Verbot von Corona-Spaziergängen aufheben?

Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat einem Eilantrag gegen das Verbot von unangemeldeten Corona-Demos in der Stadt stattgegeben. Der Antragsteller müsse sich zunächst nicht an das Verbot dieser Corona-"Spaziergänge" halten, teilte das Gericht am Donnerstagabend mit. Vor gut einem Monat hatte eine andere Kammer des Gerichts eine ähnliche Beschwerde gegen die Verfügung der Stadt noch abgelehnt.