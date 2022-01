vor 1 Stunde Dritter Einbruch in Corona-Teststation in Karlsruhe: Polizei untersucht Zusammenhänge

Zwischen Montag und Dienstag haben sich Einbrecher Zugang zu einer Teststation in der Schützenstraße verschafft und rund 2.000 Antigentests entwendet. Dies ist bereits der dritte Einbruch in eine Corona-Teststation in Karlsruhe. Laut einer Pressemitteilung der Polizei Karlsruhe soll nun ermittelt werden, ob die Einbrüche miteinander in Verbindung stehen.