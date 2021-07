vor 15 Stunden Stuttgart Karlsruher Stadtkreis steigt über 20er-Inzidenz

So langsam sie zuletzt gesunken war, so schnell steigt die Corona-Inzidenz im Südwesten wieder an. Im landesweiten Schnitt der vergangenen sieben Tage ist nach Daten vom Mittwoch bei 8,1 je 100.000 Menschen eine Neuinfektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Am Vortag hatte der Wert noch bei 7,2 gelegen. Auch im Karlsruher Stadt- und Landkreis sind die Inzidenzen wieder deutlich angestiegen.