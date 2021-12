vor 1 Stunde Karlsruhe Die neuen Corona-Regeln im Überblick: Das gilt ab dem 4. Dezember in Baden-Württemberg

Die Infektionslage in Baden-Württemberg ist weiter kritisch. Daher verschärft Baden-Württemberg nach dem gemeinsamen Beschluss von Bund und Ländern die Corona-Maßnahmen erneut. Dafür werden die 2G und 2G+ Regelungen in vielen Bereichen ausgeweitet. Die Verschärfungen treten ab Samstag, den 4. Dezember, in Kraft.